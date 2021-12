https://fr.sputniknews.com/20211228/nouveau-record-quotidien-de-contaminations-au-covid-19-en-france-1054103586.html

Nouveau record quotidien de contaminations au Covid-19 en France

Nouveau record quotidien de contaminations au Covid-19 en France

La France a signalé près de 180.000 nouvelles contaminations au coronavirus, un record quotidien depuis le début de la crise sanitaire en 2020, deux jours... 28.12.2021, Sputnik France

2021-12-28T19:35+0100

2021-12-28T19:35+0100

2021-12-28T19:56+0100

covid-19

france

record

santé publique france

covid-19

variant omicron du covid-19

contamination

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104337/38/1043373884_0:155:3072:1883_1920x0_80_0_0_0bdbab7091f01ba85e1195bdaf449596.jpg

Les autorités sanitaires ont enregistré 179.807 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures en France, un nouveau record absolu, a annoncé ce mardi 28 décembre Santé publique France.Le précédent record remontait au 25 décembre, avec 104.611 infections, sur fond de propagation rapide du variant Omicron, considéré comme hautement contagieux.D'après les données officielles, 3.416 patients sont soignés en réanimation dans le pays en raison du Covid-19, soit une hausse de 83 patients sur une journée. L'épidémie a causé 242 décès supplémentaires dans les hôpitaux.Un record battu au lendemain de l'annonce de nouvelles mesuresLe 27 décembre, les conseils de défense sanitaire et des ministres se sont réunis à Paris pour faire face à la dégradation de la situation sanitaire dans le pays.Le gouvernement a adopté le projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal. Ce texte prévoit l'entrée en vigueur du pass vaccinal dès le 15 janvier si la loi est votée par le parlement.Les autorités ont en outre décidé de réduire le délai avant le rappel de vaccination à trois mois dès le 28 décembre, d'ajuster la durée d’isolement pour les personnes positives au Covid-19 et leurs cas contacts, de rendre obligatoire le port du masque dans les centres-villes et de limiter les grands rassemblements à 2.000 personnes en intérieur et à 5.000 en extérieur à partir du 3 janvier.Toutefois, il n'y aura pas de couvre-feu mis en place le 31 décembre et la rentrée scolaire prévue pour le 3 janvier ne sera pas reportée.

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

avec Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

avec Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avec Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

france, record, santé publique france, covid-19, variant omicron du covid-19, contamination