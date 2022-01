https://fr.sputniknews.com/20220117/la-fortune-des-milliardaires-a-plus-augmente-depuis-le-debut-du-covid-19-quen-10-ans-1054458969.html

La fortune des milliardaires a plus augmenté depuis le début du Covid-19 qu’en 10 ans

La pandémie a accéléré l’enrichissement des riches et la paupérisation des pauvres, constate le dernier rapport de l’organisation Oxfam sur les inégalités mondiales publié ce lundi 17 janvier.Depuis le début du Covid-19, la fortune des milliardaires dans le monde a augmenté plus qu’au cours de la dernière décennie, révèle ce rapport publié le jour de l’ouverture du Davos Agenda, des sessions en ligne organisées aux dates initialement prévues du forum de Davos, reporté cette année au début de l’été en raison des conditions sanitaires.Les cinq premières fortunes ont doublé en FranceIl s’agit de la plus forte augmentation depuis que ce type de données est recensé.Selon le rapport, la fortune des milliardaires français a bondi de 86% de mars 2020 à octobre 2021.Leur gain total au cours de la pandémie a été de 236 milliards d’euros contre 231 milliards d’euros d’augmentation en 10 ans entre 2009 et 2019.Les cinq premières fortunes françaises ont doublé et possèdent autant que les 40% les plus pauvres en France.Les 236 milliards d’euros supplémentaires engrangés en 19 mois par les milliardaires français suffiraient à quadrupler le budget de l’hôpital public ou à débourser une somme de 3.500 euros à chaque Français.Un nouveau milliardaire toutes les 26 heures et 160 millions de nouveaux pauvresLe rapport relève cependant qu’au cours de la même période la pauvreté s’est aggravée chez les personnes qui étaient déjà en difficulté avant la pandémie. Sept millions de personnes ont besoin d’aide alimentaire pour vivre, soit 10% de la population française. Quatre millions de personnes supplémentaires sont en situation de vulnérabilité à cause de la crise.Oxfam constate l’explosion des inégalités dans le monde où un nouveau milliardaire apparaît toutes les 26 heures alors que 160 millions de personnes sont tombées dans la pauvreté.Cinq Français au top 50 du classement des milliardaires de BloombergLe Français Bernard Arnault, PDG du groupe de luxe LVMH, est actuellement le troisième homme le plus riche du monde selon le classement de Bloomberg, avec 164 milliards de dollars (143,67 milliards d’euros).La fortune d’Elon Musk, le numéro un du classement, a plus que doublé en un an et s’évalue au 17 janvier à 269 milliards de dollars (235,71 milliards d’euros).Quatre autres Français tiennent compagnie à Bernard Arnault dans le top 50 du classement: Françoise Bettencourt Meyers (14e avec 85,9 milliards de dollars), François Pinault (29e avec 49,9 milliards de dollars), Alain Wertheimer (47e avec 30,4 milliards de dollars) et son frère Gérard avec une fortune équivalente (48e).

