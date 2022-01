https://fr.sputniknews.com/20220119/on-na-pas-largent-pecresse-ne-baissera-pas-la-tva-sur-lessence-si-elle-est-elue-presidente-1054492077.html

"On n’a pas l’argent": Pécresse ne baissera pas la TVA sur l’essence si elle est élue Présidente

Malgré la hausse des prix des carburants, Valérie Pécresse ne baissera pas la TVA sur ceux-ci, mais prévoit au contraire d’augmenter les salaires. Les autres... 19.01.2022, Sputnik France

Mardi 18 janvier, Valérie Pécresse a détaillé sur BFM TV une partie de son programme présidentiel. Elle a été mise en confrontation face à un livreur, ancien Gilet jaune, lequel affirme payer 480 euros de carburant tous les mois et dénonce ainsi une "vaste escroquerie" de l’État. La candidate des Républicains (LR) se refuse toutefois de toucher à la TVA sur les carburants.Il y a quelques mois, Marine Le Pen avait proposé de baisser la TVA sur les carburants, le gaz et l’électricité de 20% à 5,5%, une mesure que le Rassemblement national (RN) a ensuite chiffrée à 12 milliards d’euros par an. Anne Hidalgo avait également évoqué une diminution de la fiscalité sur les carburants."C'est juste financièrement pas possible, ou alors je ne fais pas la hausse des salaires", a insisté Mme Pécresse. La candidate mise en effet sur ce point en baissant les cotisations sociales, ce qui permettrait selon elle d’augmenter de 10% les salaires qui s’élèvent jusqu’à 3.000 euros net. Elle a également affirmé travailler sur une autre piste, à savoir de "faire défiscaliser au réel vos frais d’essence dans le cadre de votre travail".Interrogé dans la même journée sur RMC concernant ses mesures pour le pouvoir d’achat, Éric Zemmour souhaite faire payer une partie de l’essence des travailleurs par leur employeur. "Nous, urbains, nous avons nos titres de transport déjà payés à moitié par les employeurs. Mais il y a huit millions de salariés français qui vont en voiture à leur travail. Je propose que leur tarif kilométrique soit payé à moitié par les patrons", a-t-il expliqué.Pouvoir d’achatLa question du pouvoir d’achat est revenue dans la campagne présidentielle au fil de l’augmentation des prix des carburants et de l’énergie, observée en particulier en septembre et octobre dernier, poussant chaque candidat à lancer des propositions. Du côté de la gauche, Jean-Luc Mélenchon promet, s’il est élu, de bloquer ces prix au même titre que ceux des produits de première nécessité. Il souhaite également augmenter le SMIC, tout comme Christiane Taubira, Yannick Jadot ou encore Fabien Roussel, bien qu’à des degrés différents.Toujours sur BFM TV, Valérie Pécresse a exprimé sa volonté de convertir les RTT en salaire, sans limite et sans charges patronales. Éric Zemmour souhaite baisser la CSG pour les salariés qui gagnent jusqu’à 2.000 euros par mois, ce qui leur permettrait selon lui d’économiser l’équivalant d’un 13e mois. Une mesure jugée inapplicable par le ministre de l’Économie Bruno Le Maire, lequel a rappelé que la CSG "est un impôt" qui doit donc être égal pour tous. Fin octobre, le gouvernement avait finalement opté pour une indemnité de 100 euros distribuée à ceux qui gagnent moins de 2.000 euros nets par mois, soit 38 millions de Français.TaxationSelon les chiffres de l'Union française des industries pétrolières (UFIP), l’État récupère 54% du prix total du gazole, et 57% sur l’essence sans plomb 95. Concrètement, pour un litre de gazole à 1,62 euro, les taxes s’élèvent à 88 centimes. Outre la TVA de 20%, une autre taxe, la TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) s’applique également et est beaucoup plus importante, de l’ordre de 40% du prix total.La TVA est d’ailleurs appliquée deux fois, d’abord avant la TICPE, et une deuxième fois sur la TICPE, créant une taxe sur la taxe. Ce mécanisme crée un effet démultiplicateur: plus le prix de base du carburant augmente, plus la marge de l’État gonfle en conséquence. En septembre, sur LCI, Valérie Pécresse avait proposé de supprimer cette TVA sur les taxes de l’énergie, mais ne l’a plus évoqué depuis.

