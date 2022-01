https://fr.sputniknews.com/20220126/garanties-de-securite-washington-precise-ce-que-contient-sa-reponse-ecrite-a-moscou-1054620635.html

Garanties de sécurité: Washington précise ce que contient sa réponse écrite à Moscou

Washington a envoyé ce mercredi 26 janvier une réponse écrite sur les garanties de sécurité à Moscou, qui contient les préoccupations des États-Unis et de leurs alliés, ainsi que des propositions dans les domaines où Washington et Moscou peuvent trouver un terrain d'entente, a déclaré le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, lors d'une conférence de presse.Quels terrains d'entente pour les USA et la Russie?Selon M.Blinken, Washington et Moscou pourraient notamment trouver s'entendre sur le déploiement de systèmes offensifs en Ukraine, la tenue d'exercices militaires en Europe, les mesures potentielles de contrôle des armements, une transparence accrue et des mesures visant à réduire les menaces.Les États-Unis sont prêts à poursuivre le dialogue avec la Russie dans les domaines où la coopération est encore possible, a poursuivi Antony Blinken.L'administration américaine a envoyé au Congrès une réponse écrite aux propositions de la Russie en matière de sécurité. Antony Blinken, à son tour, en informera les membres plus tard dans la journée.Le secrétaire d'État américain a précisé aux journalistes que la réponse de son pays avait été coordonnée avec l'Ukraine et les alliés européens. Washington n'entend pas rendre publique sa réponse à MoscouIl a expliqué que les États-Unis ne voulaient pas rendre le document public afin de laisser la place à des négociations confidentielles. L'ambassadeur américain John Sullivan a remis ce 26 janvier au vice-ministre russe des Affaires étrangères Alexandre Grouchko une réponse écrite de Washington sur les garanties de sécurité, selon le ministère russe. La rencontre a eu lieu à la demande du diplomate américain.L'Otan aussi répond à la RussiePlus tard dans la journée de mercredi, l'ambassadeur russe à Bruxelles a reçu la réponse écrite de la part de l'Otan aux propositions similaires de Moscou sur les garanties de sécurité. Le document a reçu le soutien des 30 alliés, a assuré le secrétaire général de l'alliance, Jens Stoltenberg.Pour rappel, à la fin de 2021, Moscou a remis à Bruxelles et à Washington des projets d'accords sur les garanties de sécurité. Les propositions du Kremlin pour l' Europe comportent trois objectifs essentiels: l'assurance que l’Otan ne s’étendra pas vers l’est, qu’elle ne déploiera pas de nouveaux missiles américains de courte et moyenne portée en Europe et qu’elle y limitera ses activités militaires.

