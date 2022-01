https://fr.sputniknews.com/20220129/coloniser-la-lune-en-2040-toyota-detaille-sa-collaboration-avec-lagence-spatiale-japonaise-1054887539.html

Coloniser la Lune en 2040? Toyota détaille sa collaboration avec l'agence spatiale japonaise

Coloniser la Lune en 2040? Toyota détaille sa collaboration avec l’agence spatiale japonaise

Toyota a présenté son projet de véhicule lunaire pour l'agence spatiale japonaise, avec l'objectif de coloniser la Lune d'ici à 2040.

"Je crois que notre industrie, qui réfléchit constamment au rôle qu'elle doit remplir, partage les mêmes aspirations que l'exploration spatiale internationale". C’est ainsi que le PDG de Toyota Akio Toyoda présente le projet de véhicule destiné à rouler sur le sol lunaire. Le Lunar Cruiser, inspiré du Land Cruiser déjà existant, servirait de base pour faciliter la vie humaine sur le satellite terrestre dès 2040.Ce rover fonctionnera à l’hydrogène, avec une autonomie de plus de 10.000 kilomètres, assure le constructeur. "Les piles à combustible, qui utilisent des méthodes de production d'énergie propres, ne rejettent que de l'eau et, en raison de leur haute densité énergétique, peuvent fournir beaucoup d'énergie, ce qui les rend particulièrement adaptées au projet discuté avec la JAXA", détaille le vice-président Shigeki Terashi dans le communiqué.La JAXA, l’Agence d’exploration aérospatiale japonaise, avait en effet choisi Toyota en 2019 pour relever ce défi. Il a notamment été aidé par son partenaire Gitai Japan pour développer un bras robotique destiné à mener des inspections et assurer la maintenance du véhicule.Depuis sa création dans les années 1930, Toyota a toujours cherché à se diversifier en s’aventurant dans les bateaux, les avions à réaction, les robots et même les logements. Son quartier d’habitations durable et connecté devrait commencer à voir le jour près du Mont Fuji à partir de cette année, rappelle l’agence Associated Press.Ambition japonaiseLe Japon a dernièrement manifesté un intérêt particulièrement important pour la Lune. En décembre, le milliardaire Yusako Maedzawa et son assistant Yozo Hirano sont devenus les deux premiers civils japonais à se rendre sur la Station spatiale internationale. Rien qu’en 2022, la JAXA prévoit de lancer deux atterrisseurs lunaires, l’un dès avril, l’autre au second semestre. La deuxième mission prévoit de placer au sol deux robots explorateurs.En décembre, Nissan a dévoilé son propre prototype de Rover lunaire, tandis que Honda est en train de développer un système d’énergie capable de fournir à la fois de l’oxygène, de l’hydrogène et de l’électricité pour des projets d’exploration extraterrestre.Premier des ventesPar ailleurs, Toyota a publié le 28 janvier les résultats de ses ventes annuelles, conservant sa place de n°1 mondial dans le secteur automobile. Malgré le contexte sanitaire et une pénurie de semi-conducteurs qui a causé certains soucis de production, le géant japonais a été en mesure d’écouler 10,5 millions de véhicules sur l’année, soit une augmentation de 10,1% par rapport à 2020.

