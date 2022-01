https://fr.sputniknews.com/20220131/qui-sont-les-irreductibles-gaulois-refractaires-qui-sopposent-toujours-a-la-vaccination-1054912866.html

Qui sont les irréductibles "gaulois réfractaires" qui s'opposent toujours à la vaccination?

Qui sont les irréductibles "gaulois réfractaires" qui s'opposent toujours à la vaccination?

Ils portent plainte contre le Président de la République en sachant à l’avance que rien n’aboutira, choisissent de ne pas payer leurs impôts… Une minorité de... 31.01.2022, Sputnik France

2022-01-31T16:11+0100

2022-01-31T16:11+0100

2022-01-31T16:14+0100

protestations

emmanuel macron

plainte

vaccination

anti-vaccins

dose de rappel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1d/1054884514_0:0:3155:1776_1920x0_80_0_0_dfe0360372061c1ed64d560b01fa23bb.jpg

Depuis le 24 janier, le pass vaccinal est entré en vigueur pour les personnes de 16 ans et plus. Contrairement au pass sanitaire, il ne permet plus de présenter un test négatif pour avoir accès, par exemple, aux restaurants. Bien que près d’un million des Français parmi les plus réticents aient fait leur première injection au cours du mois de janvier, certains refusent toujours de céder.C’est le cas d’Alain Sauvaire, retraité de 69 ans. Se qualifiant de "non-vacciné responsable", cet habitant de Gujan-Mestras (Gironde) a déposé début janvier trois plaintes contre Emmanuel Macron, relate Franceinfo.La première plainte a été déposée pour "diffamation" et "menaces publiques", la deuxième sous la qualification d'"incitation à la haine", la troisième vise le chef de l'État pour "crimes contre l'humanité". Deux d’entre elles ont déjà été classées, et son auteur ne se fait aucune illusion sur l'avenir judiciaire de son recours.Il précise pourtant ne pas être antivax. S'il s'oppose au pass vaccinal, c'est parce qu'il dit avoir "des doutes" sur le vaccin contre le Covid-19 à cause de "la rapidité avec laquelle on l'a trouvé", malgré les garanties apportées par les autorités.Elle ne veut pas payer ses impôtsHélène Gerray, artisan de 53 ans à Mellé (Ille-et-Vilaine) et également non-vaccinée, a décidé de ne plus payer ses charges professionnelles à l’Urssaf. Dans le futur, elle envisage de ne pas payer ses impôts non plus en guise de protestation.Elle s’est rendue le 10 janvier à la gendarmerie pour porter plainte pour propos diffamants et incitation à la haine contre Emmanuel Macron, le ministre de la Santé Olivier Véran et le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Elle a également écrit un courrier à tous les députés qui ont voté contre l’instauration du pass vaccinal et attend leurs réponses.Une minoritéAu 30 janvier, 78,2% de la population totale avait un schéma vaccinal complet, sois trois injections.Le premier week-end après l’entrée en vigueur du pass vaccinal, ses opposants, minoritaires, ont manifesté dans plusieurs villes comme Paris, Strasbourg, Lille, Nice. Le ministère de l'Intérieur a estimé à environ30.000 leurs rangs.Plaintes en pagailleLa semaine dernière la Cour de justice de la République a classé sans suite presque 20.000 plaintes "types" dénonçant le pass sanitaire, prédécesseur du pass vaccinal, et la promotion de la vaccination contre le Covid-19. Elles avaient été déposées entre le 28 juillet et le 31 décembre 2021 et visaient le Premier ministre Jean Castex, Olivier Véran, le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer et le ministre délégué chargé des Transports Jean-Baptiste Djebbari.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

protestations, emmanuel macron, plainte, vaccination, anti-vaccins, dose de rappel