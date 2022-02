https://fr.sputniknews.com/20220203/nouvel-entretien-poutine-macron-le-kremlin-fournit-des-details-1054971902.html

Nouvel entretien Poutine-Macron: le Kremlin fournit des détails

Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se sont entretenus par téléphone ce 3 février, évoquant la crise en Ukraine et les propositions russes sur les garanties de... 03.02.2022, Sputnik France

Les Présidents russe et français, Vladimir Poutine et Emmanuel Macron, se sont entretenus ce jeudi 3 février par téléphone sur les moyens de régler la crise en Ukraine et les garanties de sécurité en Europe, a annoncé le Kremlin.MM.Poutine et Macron ont échangé des évaluations sur l'état actuel des choses dans le contexte de la présidence française du Conseil de l'Union européenne et notamment compte tenu de leurs récents contacts internationaux, note le Kremlin.Troisième entretien en une semaineIl s'agit du troisième entretien téléphonique entre les deux chefs d'État en une semaine et d'autres devraient suivre, puisque le Kremlin fait état d'une entente de "poursuivre leurs contacts".MM.Poutine et Macron se sont déjà parlé par téléphone le 28 et le 31 janvier. Le 28 janvier, la discussion a surtout porté sur les garanties de sécurité durables et juridiquement fixées à accorder à la Russie, y compris dans le contexte des pourparlers russo-américains tenus à Genève le 10 janvier et d'une réunion au sein du Conseil Russie-Otan organisée à Bruxelles le 12 janvier. Lors de la conversation du 31 janvier, le dirigeant russe a expliqué en détail la vision russe des garanties de sécurité en Europe et du règlement de la crise ukrainienne.Le 1er février, le porte-parole du Président russe, Dmitri Peskov a déclaré que la rencontre en personne entre les deux dirigeants pourrait se tenir dans un avenir proche.

france, russie, vladimir poutine, emmanuel macron, ukraine, entretien