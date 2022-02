https://fr.sputniknews.com/20220205/expatries-francais-vaccines-au-spoutnik-v-le-vaccin-russe-reconnu-par-des-laboratoires-en-france-1054998946.html

Expatriés français vaccinés au Spoutnik V: le vaccin russe reconnu par des laboratoires en France?

Expatriés français vaccinés au Spoutnik V: le vaccin russe reconnu par des laboratoires en France?

Non homologué en France, le vaccin anti-Covid russe Spoutnik V serait pourtant reconnu par certains laboratoires français comme permettant des tests PCR... 05.02.2022, Sputnik France

2022-02-05T13:11+0100

2022-02-05T13:11+0100

2022-02-05T13:11+0100

covid-19

spoutnik v

france

test dépistage covid-19

covid-19

test dépistage covid-19 non remboursé

franck ferrari

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/13/1045895015_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_53a21f063ed91df81e3f7725f3c9891f.jpg

Le Spoutnik V semble figurer désormais parmi les vaccins anti-Covid "reconnus par les laboratoires" en France puisque des personnes vaccinées avec cette préparation se voient remboursées pour les tests PCR alors qu’en 2021 ce n’était pas le cas, a affirmé à Sputnik David Aïdan, président d’une association culturelle établissant des liens entre la Russie et l’Europe, ainsi que la Corse tout particulièrement dont il est originaire.Selon M.Aïdan, auparavant, le dépistage PCR était payant pour les personnes vaccinées comme lui avec le Spoutnik V, car elles n’étaient pas considérées comme "patients vaccinés".Or le 6 janvier, son schéma vaccinal complet a de fait été reconnu comme tel par le groupement de laboratoires Biogroup en Corse, contrairement à celui de son épouse qui était arrivée en France fin décembre."Elle a dû payer, car départ avant le 31 décembre 2021. J’ai été pris en charge, car départ après", note-t-il.Sollicité par Sputnik pour plus de précisions, Biogroup n’a pas répondu."Aucun lien avec le Spoutnik"?À ce jour, seuls cinq vaccins sont autorisés en France: les préparations Comirnaty pédiatrique et pour adultes de Pfizer-BioNTech, ainsi que Covid-19 Vaccine Janssen de Johnson & Johnson, Spikevax de Moderna et Vaxzevria d’AstraZeneca, selon le site de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ASNM).Le remboursement de tests PCR pour des expatriés qui ne sont pas immunisés avec l’une de ces préparations n’est pas lié au vaccin russe, affirme pour sa part le conseiller des Français de l’étranger pour la Russie Franck Ferrari.Raison médicale ou pas seulement?Selon M.Ferrari, les expatriés munis de la carte vitale et cotisant à la caisse des Français de l’étranger (CFE) peuvent se voir rembourser avec n’importe quel vaccin pour un test de dépistage s’il s’agit d’un test pour des raisons médicales. M.Ferrari se réfère à un document publié sur le site officiel de l’administration française.Pourtant le test PCR remboursé à M.Aïdan n’était pas fait pour "raison médicale". David Aïdan voyage souvent entre la France et la Russie avec son épouse Katerina Kovanji, une cantatrice originaire de Saint-Pétersbourg, pour des spectacles et concerts."Il doit y avoir des exceptions, car c’était précisé +pour voyage+", insiste M.Aïdan.Un choix régional?Selon M.Aïdan, il pourrait s’agir d’une décision prise au niveau régional, puisqu’un "ami de Marseille a eu la même expérience, alors qu’une personne en Bretagne se trouve dans une situation très contraignante en raison de sa vaccination Spoutnik".M.Ferrari avoue aussi à Sputnik avoir un collègue immunisé avec la préparation russe qui "ne sait pas comment il peut faire pour voir un parent malade en ce moment, car il doit jongler avec les PCR".D’ailleurs, le sud de la France ne semble pas être un havre de la paix pour les vaccinés avec le Spoutnik V.Une membre du groupe Facebook des Français en Russie et Russes en France, qui réside dans le département du Gers, en Occitanie, a notamment déclaré qu’elle s’était "confrontée à des multiples refus d'accepter [son] Spoutnik et pour la prise en charge du PCR et pour la troisième dose de vaccin"."Une cacophonie" vs "un choix naturel"Dans ce contexte, M.Ferrari parle de "situations ubuesques" et de "cacophonie":Ce système pas trop bien réglé complique la situation alors que les Français résidant hors de l’Union européenne se font immuniser avec les vaccins disponibles sur place.La préparation russe était un "choix naturel", explique à Sputnik M.Aïdan. Il a pris cette décision alors que lui et son épouse se trouvaient en Russie et étaient dans l’impossibilité de voyager.D’ailleurs, le gouvernement français avait même encouragé les expatriés à se faire immuniser avec des vaccins locaux sans mettre à leur disposition de préparations homologuées en Europe. Le 11 janvier, le porte-voix des expatriés moscovites a déjà reproché à l’État de ne pas avoir acheminé des doses de vaccins en Russie contrairement à l’Allemagne ou à la Finlande.

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Irina Dmitrieva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103502/06/1035020669_0:48:1309:1357_100x100_80_0_0_9b609572b1b03b5edad0992dd49ab07e.jpg

Irina Dmitrieva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103502/06/1035020669_0:48:1309:1357_100x100_80_0_0_9b609572b1b03b5edad0992dd49ab07e.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Irina Dmitrieva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103502/06/1035020669_0:48:1309:1357_100x100_80_0_0_9b609572b1b03b5edad0992dd49ab07e.jpg

spoutnik v , france, test dépistage covid-19, covid-19, test dépistage covid-19 non remboursé, franck ferrari