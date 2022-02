https://fr.sputniknews.com/20220223/erdogan-la-turquie-ne-peut-pas-faire-un-choix-en-faveur-de-la-russie-ou-de-lukraine-1055320716.html

Erdogan: "La Turquie ne peut pas faire un choix en faveur de la Russie ou de l’Ukraine"

Erdogan: "La Turquie ne peut pas faire un choix en faveur de la Russie ou de l’Ukraine"

Lors de son sommet, l'Otan devrait déterminer sa position sur la situation entre la Russie et l’Ukraine et prendre des mesures indispensables, a déclaré le... 23.02.2022, Sputnik France

2022-02-23T14:59+0100

2022-02-23T14:59+0100

2022-02-23T14:59+0100

reconnaissance du donbass

russie

ukraine

donbass

otan

recep tayyip erdogan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/12/1052213314_0:0:3215:1808_1920x0_80_0_0_34107697dfd50906d0fc6cf3ff3b787f.jpg

Recep Tayyip Erdogan, qui juge inacceptable la décision russe de reconnaître l’indépendance des républiques du Donbass, estime que l’Otan doit prendre position.L’agence Anadolu indique que M.Erdogan voudrait trouver une solution qui ne serait au détriment d’aucun des deux pays. Erdogan rappelle la position turque sur la CriméeIl a ajouté que la position de la Turquie était identique à celle sur la Crimée.Le Kremlin a confirmé ce mercredi 23 février qu’un entretien téléphonique entre Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan aura lieu à l’issue du sommet de l’Otan.Reconnaissance des républiques du DonbassLe Président russe a annoncé le 21 février dans un message télévisé qu’il jugeait nécessaire de reconnaître sans délai la souveraineté des Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, notant que l’Occident préférait ne pas y remarquer l’horreur et le génocide où aucun jour ne passait sans pilonnages et morts parmi les civils.Il a réagi aux demandes adressées face à l’escalade et à la menace d’offensive ukrainienne et a annoncé sa décision de reconnaître les républiques. Des traités d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle ont été signés avec leurs dirigeants.Les premières sanctions antirusses de l’Occident avaient été introduites en 2014 après que la population de la Crimée avait voté lors d’un référendum pour le rattachement de la péninsule à la Russie.

russie

ukraine

donbass

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

russie, ukraine, donbass, otan, recep tayyip erdogan