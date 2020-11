La Hongrie prévoit d’acheter un vaccin anti-Covid russe dès décembre

La Hongrie prévoit d'acheter en décembre prochain un petit lot du vaccin russe contre le Covid-19, a annoncé l'agence de presse Reuters, citant une déclaration vidéo du ministre des Affaires étrangères du pays, Peter Szijjarto.

«La Russie entamera la livraison de petites doses de vaccin en décembre pour achever les essais cliniques, vérifier le vaccin ici et parachever la délivrance de licence. Ils ont dit qu'ils pourraient commencer les livraisons à grande échelle à partir de la deuxième ou troisième semaine de janvier», a indiqué le ministre.

Il a ajouté qu'à l'avenir, la fabrication du médicament pourrait démarrer dans le pays.

Les autorités hongroises avaient précédemment fait connaître leur volonté d'acheter des doses de vaccin russe ou chinois. La Commission européenne a prévenu dans ce contexte qu’il était interdit d’utiliser sur le territoire de l'UE des médicaments n’ayant pas passé la certification européenne.

La pandémie

La Hongrie compte actuellement, selon l’université Johns-Hopkins, 94.916 cas de Covid-19 et 2.147 décès pour une population de près de 10 millions d’habitants. Pour enrayer la deuxième vague de l’épidémie due au coronavirus, le gouvernement a décidé entre autres de décréter l’état d’urgence et d’introduire un couvre-feu entre minuit et 5 heures du matin. D’ailleurs, Peter Szijjarto a été testé positif au Covid-19 en Thaïlande et placé en observation dans un hôpital de Bangkok, a fait savoir l’AFP le 4 novembre.

La pandémie a fait à ce jour, selon la même source, 1.229.758 morts depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie, fin décembre.

Presque 48,5 millions de cas d'infection ont à ce jour été officiellement diagnostiqués dans le monde.