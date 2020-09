«Un séjour de 48h tous frais payés» proposé par la police à ceux qui amènent des stupéfiants au commissariat

Un «séjour» et «un bon d’une valeur comprise entre 200 et 450 euros» ont été proposés non sans malice par la police à ceux qui amènent volontairement leurs stupéfiants dans le bureau, indique un message sur le compte Facebook d’un commissariat du Mans. Les policiers ont choisi cette méthode peu habituelle pour annoncer des mesures antistupéfiants.