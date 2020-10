L'Arménie affirme que l’Azerbaïdjan a perdu 1.280 hommes dans le conflit au Haut-Karabakh

Le vice-Premier ministre arménien, Tigran Avinian, a fait état de 1.280 tués et 2.700 blessés parmi les soldats azerbaïdjanais lors des combats au Haut-Karabakh.

Il a publié une infographie, qui depuis est devenue indisponible, sur les pertes de l’Azerbaïdjan en hommes et en matériel.

Ainsi, outre 1.280 tués et 2.700 blessés, il énumère entre autres la perte de 90 drones, 12 hélicoptères, 181 chars et véhicules blindés en plus de 4 avions.

Appel à cesser les hostilités

Le 27 septembre, le ministère azerbaïdjanais de la Défense a annoncé que les forces armées arméniennes avaient pris pour cible des localités sur la ligne de contact dans le Haut-Karabakh, faisant des victimes parmi les militaires et les civils.

Le ministère arménien de la Défense a annoncé pour sa part que le Haut-Karabakh avait été «victime d'attaques aériennes et balistiques». Erevan a affirmé que Bakou avait «lancé une offensive» contre le Haut-Karabakh, tandis que les autorités de cette république autoproclamée ont déclaré que plusieurs de ses localités et sa capitale, Stepanakert, avaient été ciblées par des tirs.

L’Arménie a décrété la mobilisation générale et l’Azerbaïdjan une mobilisation partielle.

Dans une déclaration adoptée ce 1er octobre, Vladimir Poutine, Emmanuel Macron et Donald Trump –co-présidents du Groupe de Minsk- ont condamné l'escalade du conflit et exhorté l'Arménie et l'Azerbaïdjan à cesser les hostilités. Plusieurs pays, dont la Russie et la France, avaient déjà appelé les parties à la retenue.

La Turquie a pour sa part annoncé qu’elle accorderait à l’Azerbaïdjan toute l’aide qu’il lui demanderait.