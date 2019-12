Le jeûne à court terme est positif pour le corps, selon un médecin

Ne pas se nourrir pendant 12 à 36 heures, est-ce bénéfique pour la santé ? Valeri Sergueev, docteur en sciences médicales à l’Académie des sciences de Russie, affirme qu’un tel régime offre plusieurs avantages pour le corps. Il recommande cependant aux personnes avec des problèmes de santé de consulter un médecin avant de s’engager dans une telle démarche.

Lorsque le corps est privé de nourriture pendant plus d’une demi-journée, il commence à éliminer des éléments étrangers, comme des cellules qui ne fonctionnent plus, explique le spécialiste. Il les transforme alors en glucose pour générer de l’énergie. L’organisme va de même puiser de l’énergie dans les acides gras, ce qui entraîne une diminution du poids. Les systèmes cardiovasculaire et musculo-squelettique sont également moins exploités.

Redémarrage du système immunitaire

«Sans recevoir de nourriture de l’extérieur, le corps entre dans un état de stress et commence à chercher des moyens pour survivre dans ces nouvelles conditions», ajoute l’expert.

«Cela l’oblige à intensifier ses forces défensives, conçues pour éliminer toute menace. Par conséquent, les spécialistes affirment que le jeûne à court terme redémarre le système immunitaire».

D’après le médecin, les personnes qui le pratiquent régulièrement sont rarement malades, car c’est pendant cette période que l’organisme se met à activement lutter contre les infections, les champignons et les virus.

Quels horaires se fixer ?

Valeri Sergueev indique que le schéma «12/12» est le plus sain: dîner à 19 heures et petit-déjeuner à 7 heures. Il y a aussi le schéma «14/10», soit un dîner à 18 heures au plus tard et un petit-déjeuner pas avant 8 heures. Pour favoriser une prise de masse musculaire, il est préférable d’adopter le régime «16/8», avec un dernier repas à 16 heures et une abstention jusqu’à 8 heures le lendemain.

Pendant le week-end, il est également possible de limiter son alimentation à 500 calories par jour pour les femmes et à 600 pour les hommes. À cet égard, le spécialiste rappelle l’importance de boire de l’eau pendant toute la période de jeûne.