Le russe R-Pharm promet d’exporter vers des dizaines de pays le vaccin contre le Covid-19 créé par l’université d'Oxford

Le laboratoire pharmaceutique russe R-Pharm a signé un contrat pour la production et l’exportation vers des dizaines de pays du vaccin contre le Covid-19 qui sera mis au point par l’université d'Oxford et le groupe pharmaceutique AstraZeneca. L’annonce a été faite ce 17 juillet sur Rossiya 24 par Alexeï Repnik, PDG de la firme.

R-Pharm, entreprise pharmaceutique russe, lancera la production d'un vaccin contre le Covid-19 pour ensuite l’exporter vers 30 ou 50 pays, a déclaré le 17 juillet à l’antenne de la chaîne Rossiya 24 le fondateur et PDG du laboratoire Alexeï Repnik. Il s’agit de celui développé conjointement par l’université d'Oxford et le groupe pharmaceutique AstraZeneca, né de la fusion du suédois Astra et de l'anglais Zeneca.

Un hub pour de nombreux pays

Selon l’homme d’affaires, la compagnie russe jouera le rôle de hub, ou plateforme, pour le marché d’une cinquantaine de pays.

Plusieurs pays sont actuellement en train d'élaborer un vaccin contre le Covid-19. Ainsi, le ministre russe de la Santé Mikhaïl Mourachko a fait savoir ce vendredi 17 juillet que le vaccin russe, actuellement testé sur des volontaires, pourrait être enregistré le mois prochain.