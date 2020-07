Un vaccin pour transformer le nez des patients en «usine à anticorps» évoqué par des chercheurs

Des scientifiques japonais de l’université Kitasato de Tokyo ont commencé à développer un vaccin contre le coronavirus qui permettra à l'organisme de développer des anticorps à partir du nez, a annoncé ce vendredi 24 juillet la chaîne de télévision NHK.

Le vaccin devrait avoir une posologie nasale. Sa particularité est d’être composé de molécules microscopiques qui, en cas d'inhalation, pénètrent à travers la muqueuse et provoquent une réaction du système immunitaire. Ainsi, les anticorps seront produits à l'arrière de la cavité nasale, par laquelle le virus s’introduit habituellement dans le corps.

Selon le directeur du groupe de recherche, Kazuhiko Katayama, cette méthode peut être plus efficace que l'injection traditionnelle. Dans certains cas, le nombre d'anticorps dans le sang des patients a commencé à diminuer même en cas d'infection.

«Le nouveau coronavirus a des différences individuelles, comme les anticorps sont produits dans un organisme ou dans un autre, et nous ne savons pas combien de temps ils peuvent se préserver», a-t-il expliqué.

Les scientifiques prévoient de confirmer l'efficacité de leur méthode. Ils commenceront bientôt à tester le vaccin sur les animaux.

Un autre vaccin japonais

Au Japon, un vaccin contre le coronavirus est également en cours de développement par la société pharmaceutique AnGes Inc. Elle en a créé à partir d’acides nucléiques. Le test sur des animaux a été un succès, et à la fin du mois de juin, AnGes Inc. a commencé les essais sur les humains.