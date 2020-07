Le mécanisme de la pénétration clandestine du coronavirus dans un organisme expliqué

Des scientifiques de l'université du Texas à San Antonio ont dévoilé le moyen à l'aide duquel le nouveau coronavirus parvient sans difficulté à pénétrer dans les cellules, sans provoquer l'activation du système immunitaire, relate un article publié dans Nature Communications. Pour cela, il travestit ses propres molécules en composés cellulaires.

Il s'avère que l'enzyme nsp16 joue un rôle clé dans la contamination d’une cellule. Il modifie la coiffe à l'extrémité des ARN messagers, qui sont utilisés comme intermédiaires par les cellules pour la synthèse des protéines.

Mécanisme de pénétration

Pour sa part, la coiffe a de nombreuses fonctions, notamment celle de protéger l’ARN contre la dégradation et celle de réguler le transport de l’ARN entre le noyau et les ribosomes. En raison de la modification de la coiffe de l'ARN messager, la cellule ne peut pas reconnaître une molécule étrangère et la considère comme un de ses propres composants, estiment les chercheurs.

Le décryptage de la structure 3D de l’enzyme nsp16 permettra de mettre au point des antiviraux efficaces pour le traitement du Covid-19 qui empêcheront la modification des coiffes, concluent les auteurs de l'étude.