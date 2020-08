Voici un aliment susceptible de ralentir la progression d’un cancer

Avez-vous déjà entendu parler du kumquat? À part renforcer les os et d’assurer le bon fonctionnement de l’estomac, cet agrume riche en calcium, en fibres et en nombreuses vitamines, est également considéré comme un remède efficace pour ralentir la progression des tumeurs, à en croire le quotidien turc Sabah.

Une découverte inattendue parmi les agrumes: le kumquat, fruit de l’arbre fruitier éponyme, contribue à ralentir la croissance tumorale , fortifie le système digestif et aide à renforcer les os, rapporte le quotidien turc Sabah. Ce fruit est également connu sous les noms de «mandarine ornementale», d'«orange d'or» ainsi que de citrus japonica.

Le kumquat est considéré comme un moyen de ralentir le développement du cancer grâce à sa grande teneur en flavonoïdes, indique le média. Ces derniers rendent le corps plus résistant aux substances cancérigènes favorisant la progression des tumeurs.

Cet agrume, extrêmement utile pour les personnes qui souffrent souvent de rhumes et de grippes saisonnières, renforce la protection de l'organisme. De plus, son importante teneur en fibres aide à assurer le bon fonctionnement du tractus gastro-intestinal ainsi qu’à combattre l'anorexie, les nausées et l'indigestion.

Calcium et vitamine A

CC0 / Wow_Pho Les aliments à consommer pour faire le plein de vitamine D , le kumquat renforce les os, contribue à la prévention des rides et des taches de vieillesse ainsi qu’à combattre l'acné. Qui plus est, grâce à la vitamine A, il est également bon pour les yeux, ajoute le quotidien.

Cet agrume peut être mangé avec la peau, mais il est également possible d'en faire de la confiture ainsi que de la marmelade, de l'ajouter au thé ou de l'utiliser pour préparer des desserts et des salades.