Ni trop, ni trop peu: le temps optimal d’une sieste enfin établi

La sieste est bénéfique pour restaurer ses forces, mais il suffit d’une vingtaine de minutes, a affirmé le docteur en sciences biologiques Vladimir Dorokhov dans une interview au journal russe Vetchernyaya Moskva.

«Si vous dormez plus de 20 minutes, le sommeil deviendra profond. Il faudra du temps pour en sortir complètement. C'est ce qu'on appelle l'inertie du sommeil», a-t-il indiqué.

Il a noté qu'après un sommeil profond, la transition sommeil-éveil durait de 20 à 40 minutes, ce qui, dans des conditions de travail, pourrait créer des problèmes.

«Cependant, en cas de journée de travail irrégulière, une heure de sommeil donnera l'opportunité après le réveil final d'être vigoureux jusqu'au soir», a expliqué Vladimir Dorokhov.

Il a précisé qu’il était préférable de se reposer dans la journée entre 13 et 15 heures.

«Notre corps est conçu de telle manière qu'à ces heures la somnolence augmente naturellement. Mais après 17 heures, il vaut mieux que le sommeil ne dure pas plus d’une heure», a-t-il prévenu.

«Vous risquez de ne pas trouver le sommeil», a-t-il souligné.

Le sommeil et la santé

Entretemps, des chercheurs de l'université chinoise de Guangzhou ont établi que les siestes de plus d’une heure par jour présentaient un danger pour la santé . Selon eux, ceux qui dorment régulièrement plus d'une heure pendant la journée courent un risque élevé de maladies cardiovasculaires (une augmentation de 34%) et de décès toutes causes confondues (30%) par rapport à l’absence de sieste. Dans l'ensemble, ces longues siestes augmentent le risque de décès de 19%.

Toutefois, selon une psychologue, le manque de sommeil peut stimuler l’activité cérébrale et aider à trouver une solution à une situation difficile. Et bien que le déficit de sommeil augmente le stress, il est possible d’en profiter pour résoudre des problèmes.