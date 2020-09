À consommer sans modération: la quantité de thé à boire par jour précisée

L'endocrinologue Mikhaïl Bogomolov a cité dans une interview à l’hebdomadaire russe Argoumenty i fakty (Arguments et faits) la quantité de thé à boire par jour sans nuire à sa santé.

Selon lui, un adulte peut consommer jusqu’à 400 milligrammes de caféine par jour.

«Étant donné que cette substance se trouve non seulement dans le thé et le café, mais aussi dans les colas, les boissons énergisantes, le cacao et le chocolat, nous proposons, pour faciliter le calcul de la consommation quotidienne de caféine, une unité de café (UC) correspondant à 100 milligrammes de caféine», a-t-il expliqué.

Ainsi, un litre de thé faiblement infusé contient environ une UC, ce qui fait qu’il est possible de consommer presque quatre litres de cette boisson par jour. Pour une infusion moyenne, une UC correspondra à environ un demi-litre de boisson, ce qui signifie qu’on peut boire un peu plus de deux litres. En cas de thé fort, contenant quatre UC, il ne faudra pas dépasser 1,8 litre par jour.

«En un mot, le thé est une boisson très saine à teneur en caféine optimale: ne risquant pratiquement jamais de dépasser la dose, vous consommez une grande quantité d'antioxydants si utiles», a-t-il conclu.

Les bienfaits du thé

Les propriétés bénéfiques du thé sont connues depuis très longtemps, notamment pour sa teneur en vitamines, antioxydants, tanins (antibactérien et anti-inflammatoire) et théanine qui tonifie et affecte favorablement les activités intellectuelles. Une nouvelle étude a récemment conclu que la consommation de thé vert aidait à réduire le poids et l’indice de masse corporelle. Après que les participants des essais ont consommé du thé vert pendant moins de 12 semaines, à raison de 800 milligrammes par jour, les scientifiques ont constaté une réduction de leur tour de taille.

Entretemps, une nutritionniste rappelle qu’en raison de la caféine qu’il contient le thé peut être dangereux pour ceux qui ont une plus grande excitabilité neuronale.