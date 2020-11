Ces sept aliments aideraient à booster la mémoire

Si la mémoire n’est pas toujours à la hauteur, s’il est difficile de se concentrer sur une tâche ou de se souvenir de certaines choses, il est possible d’y remédier, selon CNews qui dresse une liste des sept aliments bons pour la mémoire.

Les traditionnels œufs contribuent à préserver sa mémoire car ils contiennent de la choline, une vitamine du groupe B. Celle-ci est essentielle à la production d’un neuromédiateur associé à la mémoire.

Riches en oméga 3, les poissons gras, tels que le saumon, le maquereau ou les sardines, sont également bons pour améliorer sa mémoire. Ces acides gras sont nécessaires pour le bon fonctionnement des neurones. CNews conseille d’en consommer deux à trois fois par semaine.

Noix et chocolat

Les noix, amandes et autres noisettes contiennent quant à elles de la vitamine E, capable de prévenir le déclin cognitif. Une petite poignée par jour suffirait à ressentir leur effet salutaire.

Café et chocolat sont également recommandés, mais à consommer avec modération. Ainsi, la caféine stimulerait la mémoire et particulièrement la mémoire visuelle. Et le chocolat contient des vitamines du groupe B, des polyphénols et la théobromine, propices à l’entretien de la mémoire.

Les fruits rouges, tels que les framboises ou les myrtilles, sont eux aussi bons pour le cerveau car riches en antioxydants qui neutralisent les radicaux libres à l’origine du vieillissement des cellules cérébrales.

Enfin, les huitres, riches en fer, zinc, iode et vitamine B12, closent la liste. Une douzaine par semaine suffirait pour entretenir la mémoire, conclut CNews.