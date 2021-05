Le nombre de nouvelles contaminations rechute au-dessous de 10.000

Quelque 35.000 nouveaux cas au 21 avril, autour de 25.000 au 1er mai et moins de 10.000 déjà le lendemain. Les autorités ont rendu public le nouveau bilan des contaminations en France.

9.888 cas - tel est le nouveau bilan des contaminations en France rendu public en ce 2 mai. Pour rappel, au cours des trois journées précédentes, le nombre de nouveaux cas d’infection oscillait autour de 25.000.

Les décès au plus bas depuis octobre

Les autorités françaises ont annoncé dimanche que 113 personnes étaient décédées du Covid-19 à l'hôpital au cours des 24 dernières heures, le chiffre le plus bas enregistré depuis octobre.

Au total, 104.819 personnes sont décédées du Covid-19 depuis le début de l'épidémie, dont 78.566 en milieu hospitalier, précise Santé publique France.

Toujours selon des chiffres officiels, 5.585 patients sont hospitalisés dans des services de soins critiques en raison du Covid-19, soit quatre de plus qu'annoncé samedi et ce après cinq jours consécutives de baisse.

Avant la publication de ces chiffres, le porte-parole du gouvernement s'était félicité des signes récents suggérant un ralentissement de l'épidémie dans l'Hexagone, jugeant qu'ils confortaient le scénario prévoyant la levée le 19 mai de plusieurs mesures de restrictions sanitaires afin de permettre la réouverture des terrasses de cafés et restaurants ainsi que des musées, cinémas, théâtres et salles de spectacle avec des jauges limitées.

«Quand on regarde la situation sanitaire et notamment la diminution de l'épidémie que l'on constate partout, on a toutes les raisons d'être confiants sur la capacité à franchir cette étape du 19 mai partout sur le territoire», a déclaré Gabriel Attal au Grand Rendez-Vous sur Europe 1.

La première étape du déconfinement dès demain

C’est demain que la France amorce son déconfinement progressif en quatre étapes annoncé par Emmanuel Macron.

Donc à partir du 3 mai, les résidents n’auront plus à justifier les motifs de leurs déplacements , la limite des 10 ou 30 kilomètres pour sortir prendra également fin.

En outre, les lycéens pourront reprendre les cours, mais dans des classes en demi-jauge, avec une alternance de classe en présentiel et distanciel. Les collégiens reviendront eux aussi en classe, sauf pour les élèves de 4e et 3e des 15 départements les plus touchés par la pandémie. Ils feront leur rentrée en demi-jauge.

Le couvre-feu restera pourtant en vigueur et ne sera repoussé à 21 heures que le 19 mai.