Voici le meilleur téléphone moyen de gamme du moment sur le marché

L'application d'analyse comparative AnTuTu Benchmark pour smartphones et tablettes a récemment publié le top 10 des meilleurs téléphones moyen de gamme du moment sur le marché. Il s’agit d’un classement mis à jour en janvier.

Ainsi, la première place revient au Xiaomi Redmi Note 8 Pro qui a le meilleur rapport qualité-prix du fabricant chinois en affichant des performances remarquables pour un prix tournant, chez la majorité des e-commerçants, autour de 249 euros pour la version 128 Go et 10 euros de moins pour sa variante 64 Go.

Le podium est d’ailleurs entièrement occupé par Xiaomi qui y fait monter également le Mi Note 10 suivi du Mi 9 T.

Et si le géant Samsung réussit à glisser l’un de ses appareils à la quatrième place, le top 5 est de nouveau complété par un appareil d’un fabricant chinois, le Realme XT.

Le nouveau fleuron de Xiaomi

Xiaomi, quatrième fabricant mondial de smartphones, a dévoilé le 13 février son nouveau smartphone haut de gamme qui se décline en deux modèles: le Xiaomi Mi 10 et le Xiaomi Mi 10 Pro. La société prévoyait de le lancer au Salon mondial du mobile de Barcelone (MWC 2020), mais celui-ci étant annulé à cause du nouveau coronavirus, il a décidé de présenter sa nouveauté avant les délais prévus initialement.

Les prix évoqués pour le Mi 10 s’établissent à l’équivalent de 527 euros pour le modèle 128/8 Go, autour de 566 euros pour le 256/8 Go et près de 618 euros pour le 256/12 Go. Pour le Mi 10 Pro, les prix s’élèveraient respectivement à l’équivalent de 658 euros pour le modèle 256/8 Go, 725 euros pour le 256/12 Go et 790 euros pour le 512/12 Go.