Cet aliment capable de brûler les graisses et de réduire la tension artérielle

Des scientifiques de l'université de Californie ont réalisé une expérience avec la participation de plusieurs dizaines de volontaires prouvant les effets bénéfiques des pistaches.

Au cours de l'étude, publiée dans la revue Nutrients, la moitié des volontaires ont consommé 1,5 once (environ 42 grammes) de pistaches par jour durant quatre mois. Les participants à l'expérience ont par ailleurs augmenté leur activité physique et ont reçu des conseils sur la perte de poids en relation avec l’alimentation et le comportement.

Selon les experts, les deux groupes ont perdu environ 5% de leur poids de corps et considérablement diminué leur tour de taille et leur indice de masse corporelle (IMC). Le «groupe pistache» avait en outre enregistré une baisse de la pression artérielle . Ce groupe présentait également des taux plus élevés d’antioxydants, comme les caroténoïdes et la lutéine.

Dans ce contexte, les scientifiques conviennent que la teneur en calories de tous les fruits à coque est élevée, mais insistent sur le fait qu'ils sont un aliment clé d’une alimentation saine et qu'il est important de les inclure dans le menu.

Les bienfaits et les dangers

Une nutritionniste russe avait précédemment indiqué que les fruits à coque étaient une source importante de gluten et de bonnes graisses, mais qu’il était important de les manger correctement.

Par ailleurs, les fruits à coque peuvent être dangereux pour ceux qui souffrent d'allergies, de la goutte et de problèmes gastro-intestinaux, avait fait savoir une de ses collègues.