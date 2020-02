La fiabilité des véhicules continue de s’améliorer, mais certains sont particulièrement fiables

L’agence de recherche américaine J.D.Power, qui mesure la fiabilité des véhicules, constate que les propriétaires ont toujours moins de choses à reprocher à leur voiture.

L’étude Vehicle Dependability Study (VDS) calcule le nombre de problèmes signalés par les propriétaires de véhicules de trois ans, soit des modèles de 2017. Ces problèmes, allant de pépins avec le système de reconnaissance vocale à des complications au niveau du système d’assistance à la conduite, sont répertoriés par les analystes en fonction de leur nombre sur 100 véhicules.

Les marques les plus performantes sont Genesis, qui se hisse au sommet du tableau avec seulement 89 problèmes sur 100 voitures, suivi par Lexus (100) et Buick (103). Porsche (104) et Toyota (113) complètent le top-5.

Les «petits derniers» de la classe sont GMC (162), Volvo (185), Jaguar (186), Chrysler (214) et Land Rover (220).

Les technologies embarquées posent toujours problème

L’étude constate également que c’est la catégorie des technologies embarquées qui a connu la plus grande amélioration cette année.

«Malgré l’adoption accrue de technologies complexes, la fiabilité continue de s’améliorer. Il ne fait aucun doute que les véhicules vieux de trois ans sont aujourd’hui mieux construits et plus fiables que les véhicules du même âge des années précédentes», a indiqué Dave Sargent, de J.D.Power.

Toutefois, c’est cette même catégorie qui présente plus de problèmes que n’importe quelle autre. Les ennuis les plus courants concernent l a téléphonie Bluetooth , les systèmes de navigation et la reconnaissance vocale.

Dans ce contexte, Dave Sargent a constaté que l’introduction rapide de nouvelles technologies exerçait une pression accrue sur la fiabilité.

«Il ne serait donc pas surprenant de voir les niveaux de problèmes se stabiliser, voire augmenter, au cours des prochaines années», a-t-il expliqué.

L'étude, menée de juillet à novembre 2019, est basée sur les réponses de 36.555 propriétaires et recense 177 problèmes différents qui pourraient survenir.