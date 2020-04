Cette Turque est l’une des personnes les plus âgées au monde à avoir guéri du Covid-19

Havahan Karadeniz, une Turque de 107 ans, testée positive au coronavirus, est sortie de l’hôpital, devenant ainsi l’une des personnes les plus âgées au monde à avoir survécu au Covid-19, rapporte l’agence de presse turque Anadolu.

Le média précise que la centenaire a été hospitalisée le 7 avril à Istanbul, alors qu’elle présentait une toux sévère et de la fièvre. Or, à peine une semaine plus tard, elle a réussi à guérir de cette dangereuse maladie, ce qui a agréablement surpris le personnel de l’établissement.

Selon les médecins, c’est grâce à son système immunitaire fort que la femme âgée a pu se rétablir si vite. Désormais, elle est placée en quarantaine pour 14 jours chez elle.

Une attention particulière portée à l’alimentation

Le média raconte par ailleurs que Havahan Karadeniz accorde une grande attention à son alimentation . Quotidiennement, l’un de ses 11 petit-fils lui prépare son café turc préféré. Pour son petit-déjeuner, elle mange du beurre, de la crème, du miel, du lait. Un de ses plats préférés est le blé bouilli mélangé à du yaourt.

Cette femme a toujours joui d’une bonne santé: elle ne s’est jamais fait opérer de sa vie et à 107 ans, elle a une excellente mémoire. De plus, elle a un taux de cholestérol et de sucre normal, elle aime donc se faire plaisir avec des bonbons et des fruits.

Karadeniz a 4 enfants, 11 petits-enfants et 15 arrière-petits-enfants. Bientôt, l'un de ses petits-enfants deviendra lui-même grand-père.