«L’exploit des personnels de santé entrera dans l’histoire de notre pays»: rencontre de Poutine avec des soignants

Le Président russe a déclaré que les soignants avaient accompli un «exploit» lors de la lutte contre le Covid-19 et a annoncé que deux distinctions seraient instituées prochainement pour venir récompenser leur travail plein d’abnégation.

Lors d’une rencontre virtuelle avec des soignants, Vladimir Poutine a comparé leur activité en période de pandémie de Covid-19 à celle des médecins et infirmiers pendant la guerre.

«Je voudrais le souligner: l’exploit sacrificatoire des personnels de la santé lors de l’épidémie entrera pour toujours dans l’histoire de notre médecine et celle de notre pays. Tout comme les actions héroïques des médecins et infirmiers durant la guerre de Crimée, ainsi que la Première et la Seconde Guerres mondiales», a-t-il souligné.

«De tout temps, notre pays a rendu hommage et glorifié les professionnels de la santé», a-t-il ajouté.

«Ces décorations viendront très prochainement récompenser les médecins, scientifiques, assistants, ainsi que le personnel soignant des niveaux intermédiaire et subalterne», a-t-il promis.

Vladimir Poutine a également annoncé qu’il remettrait prochainement des distinctions aux médecins qui luttent contre l’épidémie . Il a indiqué que deux nouvelles distinctions d’État seraient instituées pour honorer les mérites des personnels soignants: l’ordre de Pirogov et la médaille de Luc de Simféropol.

Les nouvelles distinctions honorent la mémoire de Nikolaï Pirogov, célèbre chirurgien russe et l’un des fondateurs de la chirurgie militaire, et Luc de Simféropol, archevêque orthodoxe et chirurgien reconnu par la communauté scientifique.

Une médaille pour les volontaires

Il y a une dizaine de jours, Vladimir Poutine a institué par décret présidentiel une médaille commémorative pour décorer ceux qui se sont portés volontaires pour aider tant les médecins que les personnes vulnérables ou en situation de handicap pendant la pandémie.

La Russie lève progressivement les restrictions imposées dans le cadre de la pandémie, mais il y a un mois, le Président avait exhorté le ministère de la Santé à se préparer à une éventuelle deuxième vague de Covid-19 qui pourrait avoir lieu cet automne, selon des experts.