Toyota perd ses couleurs et ses formes: le nouveau logo de la marque japonaise pour l'Europe – vidéo

Emboîtant le pays à d’autres constructeurs automobiles, la marque japonaise réinvente son logo qui cède à la mode du minimalisme et se caractérise par l’absence de relief.

Toyota a présenté son nouveau design de marque en Europe avec une version revisitée du logo.

Ce dernier passe d’un effet 3D à 2D, et abandonne le nom de la marque pour devenir un pictogramme, «car l'emblème lui-même est aujourd’hui reconnaissable dans toute l’Europe», précise le géant japonais sur son site. Il perd également sa couleur rouge.

El logo de Toyota representa una aguja e hilo porque antes fabricaban telares pic.twitter.com/UFSfAz4o4U — Ceci💚 (@cecieggers) April 13, 2020​

Le logo s’accompagne d’une police de caractère spécialement développée pour la marque: la Toyota Type.

«Ce design traduit simplicité, transparence et modernité et s’adapte parfaitement aux deux univers, physique et digital», ajoute le constructeur.

Le nouveau logo sera utilisé sur tous les canaux de communication, alors que le logo actuel restera pour les véhicules.

«Mieux se connecter avec les clients»

Cette décision marque un pas en avant dans la préparation numérique alors que la société étend son commerce de détail en ligne en Europe.

«Nous avons développé la nouvelle identité visuelle de la marque en pensant à demain. Notre objectif était de permettre des connexions toujours meilleures avec les clients, leur permettant de suivre le rythme de l'évolution de Toyota en matière de véhicules électrifiés, de services de mobilité et de vente au détail en ligne. Le design a été repensé pour mieux se connecter avec les clients», détaille Toyota.

Le nouveau logo apporte également une clarté et une cohérence accrues dans les différents domaines d’activité de Toyota, assure le géant. Ainsi, Toyota Insurance Management est renommé en Toyota Insurance Services, tandis que dans le domaine des voitures d'occasion, Toyota Plus devient Toyota Approved Used, informe la marque.