Cette ville européenne arrive en tête d’un classement mondial sur le confort de vie

Les divers classements des meilleures villes du monde sont souvent dominés par de grandes métropoles, mais le magazine britannique Monocle a décidé d’en faire autrement depuis deux ans avec son «Small Cities Index», qui se concentre sur les agglomérations de moins de 250.000 habitants. Pour l’année 2020, c’est Porto qui a remporté la palme de la petite ville la plus agréable à vivre.

Cette ville du nord du Portugal est passée de la neuvième à la première place en un an, notamment en raison des autorités municipales qui ont aidé les entreprises locales à survivre durant l’épidémie. Le magazine met en exergue les petits artisans de mode et de meubles actifs dans les rues médiévales sinueuses de la ville, lui permettant de rester un «centre créatif florissant».

Porto a ainsi répondu favorablement à cinq critères établis pour ce classement: l’accessibilité aux transports, l’efficacité de la gestion des pouvoirs locaux, la convivialité des habitants, les infrastructures «vertes» et les perspectives de développement commercial.

De nombreuses villes européennes

Louvain, en Belgique, et Itoshima, au Japon, complètent ce podium. Le top 10 est largement dominé par des villes européennes, avec pas moins de trois villes suisses (Lucerne, Lausanne et Bâle), Bolzano en Italie, Aalborg au Danemark et Bergen en Norvège. Il faut aller jusqu’à la 20e place du classement pour voir apparaître la première ville française: Annecy, en Haute-Savoie.