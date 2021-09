https://fr.sputniknews.com/20210919/ces-produits-qui-pourraient-manquer-sous-le-sapin-a-noel--1046151473.html

Ces produits qui pourraient manquer sous le sapin à Noël

Ces produits qui pourraient manquer sous le sapin à Noël

La presse s’inquiète de plus en plus d’un risque de pénurie de jouets sous le sapin. Qui plus est, les vélos, les baskets, le papier, et d’autres articles... 19.09.2021, Sputnik France

2021-09-19T17:17+0200

2021-09-19T17:17+0200

2021-09-19T17:17+0200

economie

actualités

noël

pénuries

causes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/104326/87/1043268784_0:226:2048:1384_1920x0_80_0_0_12b2f1a78d4bc06d14ed57856f5c8da9.jpg

Les ruptures d’approvisionnement frappant certains secteurs freinent la reprise économique esquissée en 2021, notamment à cause du manque de matières premières.Le Journal du Dimanche, qui a mené une enquête sur les produits qui pourraient manquer à Noël, cite parmi ses causes la fermeture de sites de production en Asie pour raisons sanitaires, des ports à l’arrêt, la raréfaction des conteneurs faute d’aluminium ou encore une hausse de la demande dans des secteurs comme l’informatique, les véhicules électriques ou la construction.Parmi les produits qui font défaut ou vont se raréfier se trouvent les miroirs, les berlines, les jouets, les chaudières, les sous-vêtements, le papier, les perceuses, les vélos, les baskets et les balles de tennis.L’ameublement et le bricolageUne pénurie touche aussi les secteurs de l’ameublement et du bricolage. Ikea, Conforama ou Leroy Merlin ne parviennent pas à assurer la disponibilité de leurs produits faute de bois ou de batteries.Concernant le bois, le PDG d’un groupe de construction et de promotion immobilière en Île-de-France a confié au JDD qu’il manquait de tout: de portes, de fenêtres, de trappes, de parquets, de vasques. L’acier, consommé beaucoup en Chine, fait défaut pour les baignoires, les radiateurs ou les chaudières. Le plastique et le cuivre aussi.La crise des semi-conducteurs engendre une situation dans laquelle les acheteurs de voitures neuves doivent patienter au moins neuf mois, poursuit le JDD.«On approche des 200.000 véhicules non produits», témoigne Laurent Potel, fondateur du site Reezocar, spécialiste du véhicule d'occasion.Pour les vélos, «les manques sont tels que les fournisseurs demandent déjà les prévisions d'ordres du fabricant pour… 2023».Faute de bateaux, l’avionDans la lingerie, Laurent Milchior, le PDG d’Etam, envisage de faire venir ses produits par avion, faute de bateaux, triplant ainsi les frais de transport.Ne pas tarder avec les achatsEn ce qui concerne les jouets, les professionnels avertissent: mieux vaut faire ses courses de Noël en novembre.Flambée du variant Delta en Asie du Sud-EstLa flambée du variant Delta dans les pays d’Asie du Sud-Est, gros producteurs de vêtements et chaussures, notamment de baskets, a même poussé le lobby américain du secteur à s’adresser à Joe Biden pour lui demander d’y distribuer des vaccins.Le Vietnam, considéré il y a un an comme un exemple de succès dans la lutte contre le coronavirus, s’est vu obligé de prolonger l’arrêt de nombreuses usines suite à l’échec de sa stratégie du «vivre au travail», c’est-à-dire de dormir et dîner dans les usines pour éviter les contacts avec l’extérieur. Les mesures concernent notamment les sites de Nike, Adidas, Uniqlo ou Gap.Des ports fonctionnant à capacité réduite et échouage de l’Ever GivenEn ce qui concerne le problème des ports, la Chine en compte huit des dix les plus fréquentés au monde. Tous fonctionnent actuellement à capacité réduite. Les navires forment de longues files d’attente pour décharger. La mise à l’arrêt du port de Ningbo-Zhoushan, le troisième mondial, ne fait qu’aggraver la situation.La pénurie de conteneurs en Asie tient également au blocage du canal de Suez en mars par le porte-conteneurs Ever Given. Après être restés bloqués pendant près d’une semaine après son échouage, de nombreux navires devaient revenir rapidement d’Europe et d’Amérique sans attendre d’être entièrement chargés de conteneurs vides.

Michelvsrin Il faudra déjà voir si le sapin sera disponible ! La pénurie fut sagement organisée... 6

Caillou Aux enfants, faut acheter des kits d'infirmieres avec plein de seringues, pour les habituer, vu que la Big-pharma a décidé de tous les empoi... heu, vacciner de force. 5

23

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Victor Koulakov https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

Victor Koulakov https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Victor Koulakov https://cdnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

economie, actualités, noël, pénuries, causes