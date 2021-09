Ces produits qui pourraient manquer sous le sapin à Noël

La presse s’inquiète de plus en plus d’un risque de pénurie de jouets sous le sapin. Qui plus est, les vélos, les baskets, le papier, et d’autres articles pourraient également manquer à Noël. Pour les vélos, «les manques sont tels que les fournisseurs demandent déjà les prévisions d'ordres du fabricant pour… 2023.»