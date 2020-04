Les 20 faits à savoir sur le Covid-19

La durée de vie du virus. Dans l’air, il reste viable pendant trois heures. Sur les surfaces en plastique et en acier, il vie jusqu’à trois jours, sur le papier et le carton jusqu’à 24h, et sur le cuivre jusqu’à quatre heures, selon l’étude publiée par The New England Journal of Medicine. Pensez à vous laver les mains et à désinfecter toutes les surfaces de votre maison.