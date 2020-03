Le confinement prend de l'ampleur en Algérie, neuf wilayas supplémentaires concernées

Alors que le coronavirus se propage en Algérie, atteignant désormais 36 wilayas, le Premier ministre a pris la décision d’étendre la mesure de confinement partiel à celles qui sont le plus touchées, indique un communiqué.

Le Premier ministre algérien Abdelaziz Djerad a pris la décision d’étendre la mesure de confinement partiel appliquée à la capitale Alger à neuf autres wilayas (régions), conformément aux décisions prises par le chef de l’État Abdelmadjid Tebboune lors de la dernière réunion du Haut conseil de sécurité, indique un communiqué du cabinet du Premier ministère relayé ce vendredi 27 mars par la presse locale. Cette mesure entre en vigueur à partir du samedi 28 mars, précise la note.

Ainsi, Abdelaziz Djerad a en concertation avec l’Autorité scientifique chargée du suivi de l’évolution de l’épidémie étendu la mesure de confinement partiel aux wilayas de «Batna, Tizi Ouzou, Sétif, Constantine, Médéa, Oran, Boumerdes, El Oued et Tipaza». Tout comme la capitale, les habitants de ces régions sont tenus de rester chez eux de 19h à 7h, informe le document.

Par ailleurs, une autre note du gouvernement datée du 26 mars précise que les personnels des services de la santé, publics et privés, les transports de marchandises et les commerçants grossistes de produits alimentaires et autres sont autorisés à sortir durant les heures de confinement, tout comme les personnes désirant s’approvisionner en produits de première nécessité.

Un confinement total obligatoire a été décrété le 24 mars pour la ville de Blida, épicentre de l’épidémie en Algérie.

Le Président Tebboune rend hommage aux blidéens

Le chef de l’État Abdelmadjid Tebboune a rendu hommage sur Twitter aux habitants de la ville de Blida pour avoir scrupuleusement respecté la mesure de confinement total obligatoire décidée lors de la dernière réunion du Haut conseil de sécurité.

تحية تقدير لأهلنا في البليدة لصبركم على الحجر المفروض من فيروس كورونا بيقين منكم، وحاشا أن يكون عقوبة. البليدة جوهرة الجزائر لا تعاقب. إن الله والدولة معكم ومع الجزائر قاطبة. سننتصر على الوباء، وبحول الله لن يطول،فعلينا جميعًا التقيد بإجراءات الوقاية. اللهم احفظ الجزائر . — عبدالمجيد تبون - Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) March 25, 2020

«Mes hommages à nos concitoyens de Blida pour leur patience face au confinement instauré contre le coronavirus. Ce n’est nullement une punition. Blida, joyau de l’Algérie, ne peut être punie», écrit le chef de l’État. «Nous triompherons de l’épidémie et, si Dieu le veut, ce ne sera pas long. Nous devons tous nous conformer aux mesures préventives», insiste-t-il.

Le bilan s’alourdit en Algérie

Lors d’un point presse jeudi 26 mars à Alger, le Pr Djamel Fourar, directeur de la prévention et de la lutte contre les maladies transmissibles au ministère de la Santé, a indiqué que 313 personnes contaminées par le coronavirus sont hospitalisées dans différents établissements sanitaires à travers le pays . Il a par ailleurs déploré 25 décès et signalé 29 cas de guérison.

Dans le même sens, il a précisé qu’en Algérie 36 wilayas étaient désormais touchées par le coronavirus et que plus de 400 personnes suspectées d’être porteuses du virus étaient en état d’isolement sanitaire en attendant de recevoir les résultats de leurs analyses.