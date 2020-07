Une nutritionniste vante la consommation d’un produit anti-stress pour maigrir

Aussi étonnant que cela puisse paraître, un chewing-gum peut aider non seulement à combattre le stress mais aussi à perdre du poids, selon la nutritionniste du département de Santé de Moscou, Antonina Starodoubova, interviewée par l'agence de presse Moskva.

Réduire les calories et le stress

Mme Starodoubova clarifie qu’un chewing-gum fait travailler les muscles de la mâchoire qui, comme c’est le cas pour chaque muscle, contribuent à brûler des calories.

Elle fait remarquer que la mastication peut également être bénéfique pour l’état émotionnel. «Les mouvements répétitifs lors de la mastication contribuent à la stabilisation de l'état émotionnel et aident à réduire le stress», précise-t-elle, citée par Moskva.

Des maux de tête et des caries

chewing-gums sucrés, causer des caries» , alerte-t-elle avant de préciser qu'un chewing-gum risque également d'endommager les plombages, couronnes ou pivots dentaires.

Ainsi, selon elle, la meilleure option est d’opter pour un chewing-gum sans sucre qu’il ne faut pas mâcher plus de 10-20 minutes d'affilée et pas plus de 30 minutes par jour.