Énergie traditionnelle ou EnR? Les organisations internationales sur les perspectives du marché

Avec la transition énergétique à l’agenda de nombreux pays, le futur du secteur de l’énergie intéresse tout le monde. Quelles sont les perspectives du marché... 18.10.2021, Sputnik France

2021-10-18T00:05+0200

2021-10-18T00:05+0200

2021-10-18T00:05+0200

économie

semaine russe de l'énergie

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/11/1052189467_0:105:1921:1185_1920x0_80_0_0_0b8165e58d0748c5a25de68dc90a4521.jpg

Les énergies renouvelables seront le "moteur" de la croissance, mais les hydrocarbures prédomineront encore dans le bilan énergétique mondial d’ici à 2050, ont déclaré les représentants des organisations internationales lors de la Semaine russe de l’énergie à laquelle Sputnik a assisté.Réunis pour discuter du futur de l’énergie dans le contexte de la transition énergétique qui prend de l'ampleur, ils ont présenté leurs prévisions en ce qui concerne les énergies renouvelables, mais aussi le gaz et le pétrole.L’OPEP n’est pas la seule organisation internationale à estimer que les énergies renouvelables (EnR) ont un futur dans le bilan énergétique. Alors qu’elles ne remplaceront pas encore le gaz, elles joueront un rôle important, estime Youri Sentiourine, le secrétaire général du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF).En le pétrole et le gaz?Les hydrocarbures prédomineront toujours dans le futur bilan énergétique mondial même dans une trentaine d’années, selon les prévisions faites par le Forum des pays exportateurs de gaz.Non seulement les énergies renouvelables, mais aussi le gaz et le pétrole seront en mesure de répondre à la demande d'énergie dans un avenir prévisible.Le gaz naturel a de très bonnes perspectives malgré ce qui se passe avec les prix en ce moment en Europe, a souligné pour sa part le secrétaire général du Forum des pays exportateurs de gaz.La consommation de gaz naturel en 2050 s’accroîtra de 46% de la consommation actuelle, selon les estimations de l'organisation.Les principaux problèmesLes experts se sont également interrogés sur ce qui entrave le développement équilibré des marchés énergétiques internationaux. Parmi les principaux problèmes, ils ont évoqué la reprise inégale des marchés de l'énergie après la pandémie et le manque d'attention sur les questions climatiques et environnementales.Toutefois, malgré les obstacles existants, le dialogue entre tous les acteurs du domaine existe. Le secteur mondial de l'énergie est en plein essor et présente un grand potentiel de développement, ont conclu les experts.

Actus

La Semaine russe de l’énergie s’est tenue du 13 au 15 octobre 2021 La Semaine russe de l’énergie, qui s’est tenue du 13 au 15 octobre 2021, a réuni des experts des domaines de l'énergie de plusieurs pays à Moscou. Quelles sont les perspectives du marché énergétique, quelles sources prédomineront et comment éviter une nouvelle crise, sont les questions qui se sont posées lors de cet événement avec la participation d’entreprises russes et étrangères. 2021-10-18T00:05+0200 true PT6M37S

