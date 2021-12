https://fr.sputniknews.com/20211230/annee-croisee-guerre-du-champagne-quel-est-le-bilan-des-liens-franco-russes-en-2021-1054125585.html

Année croisée, guerre du champagne: quel est le bilan des liens franco-russes en 2021?

Tenue d'une dizaine d'expositions franco-russes, guerre du champagne, augmentation considérable des échanges commerciaux… 2021 s'achevant, récapitulons en quoi... 30.12.2021

Sputnik retrace pour vous les hauts et les bas de cette année dans les relations franco-russes dans divers domaines.Adressant aujourd’hui ses vœux du Nouvel An, Vladimir Poutine a également envoyé un message à Emmanuel Macron.Les 200 œuvres françaises et russes de la collection MorozovSi l’année qui s’achève a été particulièrement mouvementée, le chef de l’État russe estime que les deux pays ont réussi à faire de nombreuses choses pour le développement des relations bilatérales. En guise d’exemple, M.Poutine a évoqué "le contact étroit" entretenu entre les deux pays tout au long de l’année grâce à la tenue de multiples événements franco-russes.Par exemple, au mois de septembre, le Kremlin a accueilli l’exposition "France et Russie. Dix siècles ensemble", retraçant les différentes étapes des relations bilatérales à travers le temps.Inaugurée en septembre par Emmanuel Macron, cette exposition d’envergure a été présentée par la Fondation Vuitton. Elle propose 200 chefs-d’œuvre français et russes acquis par les frères Morozov. Remerciant son homologue russe, Emmanuel Macron a tenu à souligner, en avant-première de l’événement qu’il savait que "[Vladimir Poutine, ndlr] a joué un grand rôle pour que cette exposition ait lieu"."La continuité de nos deux peuples"Cette semaine, le Président russe a également tenu à féliciter le fils du général de Gaulle, Philippe, qui a célébré le 28 décembre son centième anniversaire.Recevant pour son père une miniature de la statue du général érigée à Moscou, le petit-fils du général, Pierre de Gaulle, a remercié Vladimir Poutine via l’ambassadeur de Russie en France Alexeï Meshkov pour l’écritoire qui lui a été offerte qui lui donnera l’occasion "d’écrire sur votre grande nation, d’écrire sur l’amitié franco-russe et sur la continuité de nos deux peuples, de notre belle histoire, notre grande histoire et notre grand futur ensemble".Guerre du champagneEn plein été, la compagnie Moët Hennessy (groupe LVMH) a dû suspendre ses livraisons de champagne en Russie à cause de la nouvelle loi russe imposant la mention "vin mousseux" sur la contre-étiquette, réservant ainsi aux seuls producteurs russes le droit de mentionner le mot "champagne". Après une brève suspension, le géant français a cédé à la législation russe.Dans les rayons russes, les bouteilles Moët-Chandon portent désormais une étiquette indiquant "vin mousseux".Échanges commerciauxTirant le bilan de cette année, le ministre russe du Développement économique Maxim Rechetnikov a souligné fin décembre une "coopération très intensive" entre les deux pays.Et de souligner que ceci n’a pas seulement été "dû à une augmentation du chiffre d'affaires lié à l'exportation de ressources énergétiques […], mais aussi, par exemple, à la croissance très active de nos exportations dans le secteur énergétique, hors ressources primaires."SportQuant au sport, domaine le moins fructueux en termes de rencontres franco-russes, il est tout de même possible d'évoquer au moins deux matchs ayant marqué l’an 2021.L’équipe masculine russe s’est inclinée contre la France en finale des Jeux olympiques de Tokyo de volleyball. Enfin, mi-décembre, l’équipe de France féminine a remporté le tour principal de la Coupe de monde en battant les handballeuses russes (33-28), terminant ainsi première de leur groupe.

