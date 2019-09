Un policier repousse violemment un manifestant de la marche pour le climat avec une matraque - vidéo

Lors de la marche pour le climat à Paris, un agent de police armé d’une matraque a bousculé un manifestant, comme le montre une vidéo postée sur Twitter par le journaliste Taha Bouhafs et reprise en boucle par plusieurs utilisateurs.

Sur les séquences, un participant de la marche pour le climat s’approche d’un agent de police avant d’être à maintes reprises repoussé à coups de pied et de matraque. Selon le journaliste, les manifestants ont été empêchés ainsi de rejoindre l’autre partie du cortège.

La tension est extrême sur la #MarcheClimat des manifestants sont empêcher de rejoindre l’autre partie du cortège et se font violemment repousser.#Acte45 pic.twitter.com/5gbk6jL8VI — Taha Bouhafs (@T_Bouhafs) 21 сентября 2019 г.

​Devenue virale, la vidéo a recueilli pour le moment plus de 150.000 vues.

Le bilan de la journée de manifestations

L’acte 45 des Gilets jaunes et la première des Journées du patrimoine se sont déroulés simultanément dans de nombreuses villes en France, mais la capitale a cumulé les tensions en ajoutant à cela la marche pour le climat et une manifestation contre la réforme des retraites.

Un important dispositif des forces de l'ordre a été déployé à Paris en prévision d’un samedi à risque, avec notamment des effectifs compris entre 7.000 et 8.000 agents, des véhicules blindés et des canons à eau. L’usage de gaz lacrymogènes a débuté dans la matinée, en plusieurs endroits de la capitale durant toute la journée, y compris près de la gare Saint-Lazare , aux Champs-Élysées et dans le parc de Bercy. Les manifestations ont été émaillées d’affrontements entre participants et forces de l’ordre.